Россиян предложили лишать «прав» с помощью БПЛА

Национальный автомобильный союз предложил включить беспилотники в число комплексов видеофиксации нарушений ПДД, а также применять их в автономном режиме для наказания водителей

Россиян предложили лишать «прав» с помощью БПЛА. Об этом сообщает «Газета.ру».

Национальный автомобильный союз предложил включить беспилотники в число комплексов видеофиксации нарушений ПДД, а также применять их в автономном режиме для наказания водителей, в частности лишать «прав за» выезд на встречную полосу.

Вице-президент союза уверен, что дроны можно использовать и для устрашения: на дороге устанавливается знак, предупреждающий о работе БПЛА, и это сигнал для водителей — любые их нарушения могут быть зафиксированы. Работать с такими дронами мужчина предложил ветеранам спецоперации.