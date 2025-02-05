Россельхознадзор обнаружил в Шацком районе почти 20 га заброшенной земли
Собственнику вынесли предупреждение.
Россельхознадзор обнаружил в Шацком районе почти 20 га заброшенной земли. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Отмечается, что инспекторы обратили внимание на заросший участок возле деревни Ольхи. Собственнику вынесли предупреждение.
Владелец оперативно принял меры — расчистил землю от кустов и сорняков. Ведомство провело выездную проверку.
Теперь владелец участка сможет ввести его в сельхозоборот.