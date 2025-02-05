Пропавших в Ростовской области мать с двумя детьми нашли в рязанской гостинице

Таганрогский ГОСП ГУФССП по Ростовской области 31 января 2025 года поручил рязанскому отделению судебных приставов найти должника и двух детей 2012 и 2015 г. р. Несовершеннолетних нужно было передать органам опеки и попечительства.

Пропавших в Ростовской области мать с двумя детьми нашли в рязанской гостинице. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФССП в соцсетях в среду, 5 февраля.

Таганрогский ГОСП ГУФССП по Ростовской области 31 января 2025 года поручил рязанскому отделению судебных приставов найти должника и двух детей 2012 и 2015 г. р. Несовершеннолетних нужно было передать органам опеки и попечительства.

Сотрудники в тот же день выехали по предварительно установленному адресу местонахождения — в гостиницу Рязани. В одном из номеров они нашли женщину и двух детей.

Несовершеннолетних передали представителям органов опеки и попечительства Рязани. Кроме того, их сопроводили в медучреждение для оказания медицинской и социально-психологической помощи.