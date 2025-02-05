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Названы самые популярные автомобили у россиян
Согласно исследованию, две трети реализованных автомобилей пришлось на пять марок.

Названы самые популярные автомобили у россиян. Исследование провело агентство «Автостат».

По их данным, за январь 2025 года россияне приобрели более 89 тысяч новых легковых автомобилей. Отмечается, что количество продаж увеличилось на 11% по сравнению с тем же периодом в 2024 году.

Согласно исследованию, две трети реализованных автомобилей пришлось на пять марок. Лидером стала отечественная LADA, продажи которой составили в январе 27,5 тысячи единиц. Следующей по популярности стала компания Haval — 11,8 тысячи машин, замкнула тройку марка Chery — 9 тысяч автомобилей. Следом за ней идут — Geely — 6,2 тысячи, и Changan — 5,1 тысячи единиц.