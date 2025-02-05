Наталья Епихина: из украинского плена вернулся рязанец

Уполномоченный по правам человека Наталья Епихина сообщила, что связалась по телефону с мамой рязанца и передала ей информацию.

Уполномоченный по правам человека в регионе Наталья Епихина сообщила, что из украинского плена вернулся военный из Рязанской области. Об этом она рассказала в своих соцсетях в среду, 5 февраля.

Всего из украинского плена вернулись 150 российских военнослужащих.

«Среди возвращенных на Родину военнослужащих есть и наш земляк!» — написала Наталья Епихина.

Она добавила, что связалась по телефону с мамой рязанца и передала ей информацию.

Напомним, обмен военнопленными прошел по формуле 150 на 150 человек. Российские бойцы находятся на территории Белоруссии, им оказывают всю необходимую помощь. Бойцам дали связаться с родственниками.