На трассе М-5 «Урал» в Рязанской области произошло смертельное ДТП

42-летний житель Самары, управляя грузовиком DAF, не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинулся.

На трассе М-5 «Урал» в Рязанской области произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Трагедия произошла 4 февраля на 301-м километре автодороги М5 «Урал» в Путятинском районе. 42-летний житель Самары, управляя грузовиком DAF, не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинулся.

Водитель от полученных травм скончался на месте.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.