«Ъ»: на складах поставщиков электроники образовалась затоваренность

Поставщики электроники и бытовой техники (компании, закупающие электронику в других странах и поставляющие их ритейлерам и компаниям в РФ) не могут распродать складские запасы из-за низкого спроса потребителей и с начала 2025 года приостановили крупные закупки техники.

На складах поставщиков бытовой электроники образовалась затоваренность. Об этом в среду, 5 февраля, сообщил «Коммерсантъ».

Как указано в публикации, поставщики электроники и бытовой техники (компании, закупающие электронику в других странах и поставляющие их ритейлерам и компаниям в РФ) не могут распродать складские запасы из-за низкого спроса потребителей и с начала 2025 года приостановили крупные закупки техники.

По словам собеседника «Ъ», причиной стала ключевая ставка ЦБ, которая сделала кредитные средства фактически недоступными и для покупателей, и для бизнеса.

«Вопреки ожиданиям сезонного роста спроса в период новогодних праздников рынок показал падение на 6-7% в штуках, что привело к образованию излишнего стока», — рассказал директор департамента персональных систем OCS Александр Логинов.

Отмечается, что избыточные запасы только ноутбуков в России достигает 55 тысяч штук.

Похожая ситуация, по данным «Ъ», происходит и на рынке смартфонов. По итогам 2024 года количество проданных устройств упало на 3-4% в штуках. Такое же положение дел наблюдается и в других сегментах электроники, говорится в сообщении.

Однако не все участники рынка разделяют обеспокоенность по поводу затоваривания. Представитель «Марвел-Дистрибуции» заявил, что компания продолжает осуществлять крупные закупки и не ожидает дефицита электроники. При этом он отметил традиционно низкие продажи во втором квартале.