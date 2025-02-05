МВД предупредило россиян о новой схеме мошенничества с НДФЛ при трудоустройстве
Аферисты требуют от людей единовременно оплатить НДФЛ под предлогом «аутентификации» или «регистрации» в системе работодателя.
МВД предупредило россиян о новой схеме мошенничества с НДФЛ при трудоустройстве. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ведомство.
Аферисты требуют от людей единовременно оплатить НДФЛ под предлогом «аутентификации» или «регистрации» в системе работодателя.
Отмечается, что удержание и уплата НДФЛ — это обязанность как раз работодателя, а идентификация и проверка персональных данных работника осуществляется бесплатно.