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Мужчина, напавший на женщину на территории школы, извинился перед ряжцами
Злоумышленника привлекли к административной ответственности по ст. 20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство). Ему грозит административный арест на срок до 15 суток.

Мужчина, напавший на женщину на территории школы, извинился перед ряжцами. Видео опубликовала пресс-служба УМВД по региону.

Инцидент произошел в Ряжске 4 февраля. Правоохранители выехали на место, опросили свидетелей и установили личность нарушителя. 42-летнего местного жителя нашли и доставили в отдел.

По предварительной информации, рязанец на улице поссорился со своей супругой и применил к ней физическую силу.

Злоумышленника привлекли к административной ответственности по ст. 20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство). Ему грозит административный арест на срок до 15 суток.

Ранее в соцсетях опубликовали видео, на котором неизвестный силой заталкивал кричащую женщину в машину.

Школа, на территории которой произошло нападение, прокомментировала ситуацию.