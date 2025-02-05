Мошенники начали обманывать россиян по новой схеме
Согласно ей, мошенники убеждают россиян скачать приложение, которое позволяет им создать виртуальный образ банковской карты жертвы и снять деньги в банкоматах.
Мошенники начали обманывать россиян по новой схеме. Об этом сообщает пресс-служба Банка России.
Согласно схеме, мошенники убеждают россиян скачать приложение, которое позволяет им создать виртуальный образ банковской карты жертвы и снять деньги в банкоматах.
Отмечается, что сначала мошенники убеждают россиян в том, что у них хотят «похитить деньги», и чтобы это предотвратить ему нужно срочно установить на телефоне приложение якобы самого ЦБ.
Потом жертву просят запустить приложение, поднести банковскую карту к телефону, ввести подтверждающий смс-код от банка.
В результате мошенник сможет снимать деньги в банкоматах, поддерживающих бесконтактную технологию: вместо банковской карты они прикладывают свой смартфон.