Мошенник из Уфы похитил у рязанки более 30 тысяч рублей

Прокуратура направила в суд исковое заявление о взыскании с него украденной суммы, а также процентов за пользование чужими денежными средствами.

Мошенник из Уфы похитил у рязанки более 30 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Мужчина ввел жительницу Чучковского района в заблуждение по телефону и похитил у нее 34 тыс. рублей. Преступником оказался 22-летний житель Уфы.

Прокуратура направила в суд исковое заявление о взыскании с него украденной суммы, а также процентов за пользование чужими денежными средствами. Требования судом удовлетворены.