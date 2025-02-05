Малков поручил открывать школьные стадионы в Рязани вечером и по выходным

На заседании озвучили возмущения рязанцев по поводу закрытых по вечерам и выходным школьных спортивных стадионов. Горожане сетовали на невозможность заниматься спортом в удобное для взрослых время.

Губернатор региона Павел Малков призвал открывать школьные спортивные стадионы в Рязани вечером и по выходным. Соответствующее поручение он дал зампреду Наталье Суворовой на заседании областного правительства в среду, 5 февраля.

На заседании озвучили возмущения рязанцев по поводу закрытых по вечерам и выходным школьных спортивных стадионов. Горожане сетовали на невозможность заниматься спортом в удобное для взрослых время.

«Я понимаю, что все не так просто. Нельзя просто открыть дверь, кто-то должен следить за порядком и за содержанием объектов. Но предложение правильное», — отметил Малков.

Губернатор поручил проработать вопрос. В качестве примера он привел программу «Открытый стадион» в Московской области.