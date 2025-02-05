Иностранцы стали чаще приезжать в Россию

В 2024 году показатель вырос на 8,2% и составил 16,7 млн.

Иностранцы стали чаще приезжать в Россию. Об этом пишет РБК со ссылкой на статистику погранслужбы ФСБ.

В 2024 году показатель вырос на 8,2% и составил 16,7 млн.

Чаще всего прибывали граждане стран ближнего зарубежья: Казахстана, Узбекистана и Таджикистана. Также значительно выросло число поездок из Китая — в два раза к прошлому году, до 1,7 млн.

В то же время количество европейцев сократилось на 16% к 2023 году.