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Экс-сотрудника рязанской ветстанции осудят за взяточничество и служебный подлог
По данным следствия, с июня по июль 2023 года сотрудник ветстанции получил от ИП взятку в значительном размере за выдачу ветеринарных сопроводительных документов на молочную продукцию, необходимых для ее реализации.

В Касимовском районе бывший сотрудник ветстанции предстанет перед судом по обвинению в получении взятки и служебном подлоге. Об этом в среду, 5 февраля, сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

По данным следствия, с июня по июль 2023 года сотрудник ветстанции получил от ИП взятку в значительном размере за выдачу ветеринарных сопроводительных документов на молочную продукцию, необходимых для ее реализации. В документах указали несоответствующие действительности данные о производителе и месте происхождения продукции.

Касимовский межрайонный следственный отдел завершил расследование уголовного дела по обвинению экс-сотрудника одной из ветеринарных станций в совершении четырех эпизодов коррупционных преступлений по части 3 статьи 290 УК РФ и части 1 статьи 292 УК РФ.

Собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело направлено в суд.