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Десятки домов в Рязани остались без отопления и горячей воды
Под отключения попали также школы и детские сады.

Десятки домов в Рязани остались без отопления и горячей воды. Об этом сообщает пресс-служба рязанских теплосетей.

В среду, 05 февраля, с 9.00 до 16:00 ресурса не будет по следующим адресам:

  • улица Белякова: дома №№ 1, 2, 2-а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 3-0а, 31, 32, 33, 34;
  • улица Забайкальская, дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 11/1, 11/2, 12, 12а, 13, 14, 15 к.1, 15 к.2, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24;
  • Школа № 21;
  • Детская поликлиника № 6 (ул.Белякова, д. 2, д.7).
  • Детский сад № 14; № 31;
  • ДШИ «Олимп».

С 12:30 до 18:00 подача отопления будет временно прекращена по адресам:

  • улица Зубковой, дома №№ 26, 26к.1, 28, 28 к.1;
  • улица Новоселов, дома №№ 42, 44, 46, 48, 48к.1, 48к.2, 48к.3

Также работы затронут:

  • Детский сад № 7, № 157;
  • Школа № 71.