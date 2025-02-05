ЦБ: число жалоб россиян на мошенников увеличилось в 2024 году почти в два раза

В 2024 году россияне подали в Банк России 28,3 тысяч жалоб на действия мошенников. Число обращений выросло в 1,9 раза по сравнению с 2023 годом.