ЦБ: число жалоб россиян на мошенников увеличилось в 2024 году почти в два раза
В 2024 году россияне подали в Банк России 28,3 тысяч жалоб на действия мошенников. Число обращений выросло в 1,9 раза по сравнению с 2023 годом.
В 2024 году россияне подали в Банк России 28,3 тысяч жалоб на действия мошенников. Число обращений выросло в 1,9 раза по сравнению с 2023 годом, а их доля в общем потоке негативных отзывов банковских клиентов увеличилась с 9,3 до 13,8%. Об этом в среду, 5 февраля,
Как указано в публикации, всего россияне за год направили регулятору 205 тысяч жалоб на кредитные организации. Отмечается, что тема мошенничества держится в ТОП-3 по популярности второй год подряд.
Первое место, по данным РБК, занимают недобросовестные практики банков в сфере потребкредитования (17,3% обращений, или 35,5 тысяч), почти такая же доля — 17% — в 2024 году стала приходиться на проблемы клиентов с расчетными счетами.