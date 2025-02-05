Baza: в России могут вырасти цены на пластиковые окна, трубы и изделия из ПВХ

По данным «Базы», несколько дней назад производители пластиковых окон и профилей направили партнерам и закупщикам письма, в которых предупредили о росте цен на 10-20 процентов.

В России могут на 20% вырасти цены на пластиковые окна, трубы и другие изделия из ПВХ. Об этом в среду, 5 февраля, сообщила Baza.

По данным канала, несколько дней назад производители пластиковых окон и профилей направили партнерам и закупщикам письма, в которых предупредили о росте цен на 10-20 процентов. Со ссылкой на документ отмечается, что причиной повышения цен стала атака БПЛА на завод в Нижегородской области и «дестабилизированная ситуация с поставками ПВХ».

Как указано в публикации, цены на продукцию поднимут уже в ближайшие дни.

Отмечается, что представители завода отказались комментировать информацию.