Жителя Ярославля осудили за две кражи в Клепиковском районе на 20 тысяч рублей

Ему назначили наказание в виде двух с половиной лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строго режима.

Жителя Ярославля осудили за две кражи в Клепиковском районе на 20 тысяч рублей. Об этом пишет ИД «Пресса» со ссылкой на районную прокуратуру.

Установлено, что в апреле 2023 года 36-летний подсудимый из магазинов «Магнит» в Спас-Клепиках и Туме похитил товары на общую сумму около 20 тысяч рублей.

Мужчину признали виновным по ч. 1 ст. 158 УК РФ. Ему назначили наказание в виде двух с половиной лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строго режима.