Юрист: новый порядок вступления в наследство упростит процесс

Специалист подчеркнул, что из-за новых правил мошенники не смогут вступить в наследство с помощью поддельных документов.

Новый порядок вступления в наследство упростит процесс. Об этом юрист Александр Хаминский рассказал в беседе в РИА Новости.

Он отметил, что с 5 февраля в России вступит в силу новый порядок выдачи нотариусами свидетельства о праве на наследство.

По словам юриста, при оформлении свидетельства о праве на наследование нотариусы будут запрашивать необходимые данные через систему Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния. Исключение составят случаи, когда нотариусу предъявляются документы, которые были оформлены за границей.

Специалист подчеркнул, что из-за новых правил мошенники не смогут вступить в наследство с помощью поддельных документов.