ВСУ пытались атаковать российские позиции у Волчанска, бой шел семь часов

Военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что ВСУ пытались скрытно атаковать в ночь на вторник, 4 февраля, российские позиции в районе села Тихое у харьковского Волчанска.

Военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что ВСУ пытались скрытно атаковать в ночь на вторник, 4 февраля, российские позиции в районе села Тихое у харьковского Волчанска. Об этом он рассказал РИА Новости.

Отмечается, что атака группы около 50 человек была отбита российскими военными. Бой, по словам Марочко, шел более семи часов.