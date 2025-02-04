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Врачи рязанского онкоцентра провели уникальную для региона операцию
Операцию провели у молодой пациентки со злокачественным новообразованием яичников.

Врачи рязанского онкоцентра провели уникальную для региона операцию. Об этом сообщает пресс-служба регионального минздрава.

Операцию провели у молодой пациентки со злокачественным новообразованием яичников. Ранее ей провели комбинированное лечение. Отмечается, что длительное время женщина была в стойкой ремиссии и находилась на диспансерном наблюдении в ОКОД.

При очередном обследовании врачи обнаружили единичный метастатический очаг. Было проведено лекарственное лечение, но очаг продолжал увеличиваться в размере. Пациентку решили оперировать.

«Локализация метастаза вовлекала большое пространство брюшной стенки, что создавало значительные трудности в закрытии дефекта, который оказался неизбежен. В таких ситуациях требуется не только сетчатый эндопротез, но и перемещенный мышечный лоскут из других частей тела», — рассказал заместитель главного врача по медицинской части ОКОД Сергей Мерцалов.

Врачи Рязанского онкологического диспансера подобрали метод, который в регионе использовался впервые. В ходе операции пациентке отсекли от места прикрепления мышца бедра. Через подкожный тоннель она была проведена на переднюю брюшную стенку. Отмечается, что это позволило восполнить дефект тканей, который образовался после удаления метастатического очага. После чего сверху был наложен сетчатый эндопротез и, только потом зашита кожа.

Операция длилась более 3 часов. На сегодняшний день пациентка уже находится дома.

Фото: Минздрав Рязанской области