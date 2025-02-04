В Ряжске инспекторы остановили пьяного водителя-рецидивиста

Ему грозит уголовная ответственность.

В Ряжске инспекторы остановили пьяного водителя-рецидивиста. Об этом сообщила пресс-служба региональной ГАИ.

Инцидент случился 3 февраля на улице Гагарина. Полицейские остановили для проверки автомобиль «Лада Приора», у водителя имелись характерные признаки опьянения. Ему предложили пройти освидетельствование, по результатам которого обнаружено 1,281 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха, что превышает допустимый уровень.

Выяснилось, что нарушитель уже не в первый раз садится за руль транспортного средства в нетрезвом виде, теперь его ждет уголовная ответственность.