В Рязанскую область поступил препарат для лечения нерва Лебера
Лечение им показано одному пациенту — маленькому мальчику.
В Рязанскую область поступил препарат для лечения нерва Лебера. Об этом сообщает пресс-служба регионального минздрава.
Отмечается, что в прошлом году атрофию зрительного нерва Лебера включили в перечень фонда «Круг добра» и утвердили закупку не зарегистрированного в России препарата Идебенон.
⠀Препарат поступил в Рязанскую область. Лечение им показано одному пациенту — маленькому мальчику.