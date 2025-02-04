В Рязанскую область поступил препарат для лечения нерва Лебера

Лечение им показано одному пациенту — маленькому мальчику.

В Рязанскую область поступил препарат для лечения нерва Лебера. Об этом сообщает пресс-служба регионального минздрава.

Отмечается, что в прошлом году атрофию зрительного нерва Лебера включили в перечень фонда «Круг добра» и утвердили закупку не зарегистрированного в России препарата Идебенон.

⠀Препарат поступил в Рязанскую область. Лечение им показано одному пациенту — маленькому мальчику.