Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 04
Срд, 05
Чтв, 06
ЦБ USD 98.53 -1.41 05/02
ЦБ EUR 102.69 0.2 05/02
Нал. USD 100.50 / 100.00 04/02 17:55
Нал. EUR 105.00 / 105.00 04/02 17:55
Новости
Итоги года New
Публикации
Таро, натальная карта и обряд на успех. Как получить эзотерические усл...
Журналист РЗН. инфо решила обратиться к эзотерикам в Ря...
5 часов назад
573
Рязанская компания «Брикус» победила в конкурсе производителя строймат...
Рязанский экстерьер центр «Брикус» одержал победу во вс...
Вчера 17:04
2 015
Об идиотизме чиновников, протестных настроениях и SHAMANе. Как прошла...
Из серьезных тем на встрече затронули: буллинг в школах...
29 января 18:04
12 281
Что ждет людей в 2025 году? Прогнозы экспертов и планы властей
Редакция РЗН. Инфо изучила, какие прогнозы делали экспе...
8 января 18:59
46 700
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
Интервью с Павлом Малковым
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
В рязанском автомагазине оскорбили женщину, сын заступился и напал на продавца
Конфликт произошел из-за того, что продавец якобы грубил матери покупателя 30 января. По словам рязанки, она пришла в магазин за болтами для колес. Кассир начал предлагать другой товар. Когда женщина попросила ей продать болты, начался конфликт.

В магазине «АвтоСити» на Народном бульваре оскорбили женщину, сын заступился и напал на продавца. Соответствующее видео опубликовали в группе «ВКонтакте» «ПУВР».

Конфликт произошел из-за того, что продавец якобы грубил матери покупателя 30 января. Пост с видео, где мужчина называет ее «дурой» она опубликовала ранее. По словам рязанки, она пришла в магазин за болтами для колес. Кассир начал предлагать другой товар. Когда женщина попросила ей продать болты, начался конфликт.

«Когда попросили жалобную книгу, нам сказали, что стенд не оформлен. Все ехидно улыбались, были смелыми, но как включилась камера, все закончилось», — написала женщина.

Спустя пять дней, сотрудники магазина опубликовали видео с агрессивным молодым человеком. Он представился сыном женщины, которая делала пост про оскорбления, попросил продавца «выйти и поговорить», ведь тот «хамил женщине».

Когда молодой человек увидел камеру, он выбил ее из рук продавца. На протяжении минуты телефон пролежал на полу, но запись продолжалась. Было слышно, что сотрудники магазина собрались вызвать полицию, потому что во время потасовки покупатель «сломал компьютер».

«Нам досадно, что в нашем автомагазине нет аудиофиксации, только видео. Доказать факт агрессивного поведения покупательницы мы, к нашему великому сожалению, не можем. Но вот продолжение конфликта», — подписали сотрудники видео.

По данным пресс-службы УМВД, 30 января поступало сообщение о конфликте между молодым человеком и продавцом. Проводится проверка.