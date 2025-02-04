В рязанском автомагазине оскорбили женщину, сын заступился и напал на продавца

Конфликт произошел из-за того, что продавец якобы грубил матери покупателя 30 января. По словам рязанки, она пришла в магазин за болтами для колес. Кассир начал предлагать другой товар. Когда женщина попросила ей продать болты, начался конфликт.

В магазине «АвтоСити» на Народном бульваре оскорбили женщину, сын заступился и напал на продавца. Соответствующее видео опубликовали в группе «ВКонтакте» «ПУВР».

Конфликт произошел из-за того, что продавец якобы грубил матери покупателя 30 января. Пост с видео, где мужчина называет ее «дурой» она опубликовала ранее. По словам рязанки, она пришла в магазин за болтами для колес. Кассир начал предлагать другой товар. Когда женщина попросила ей продать болты, начался конфликт.

«Когда попросили жалобную книгу, нам сказали, что стенд не оформлен. Все ехидно улыбались, были смелыми, но как включилась камера, все закончилось», — написала женщина.

Спустя пять дней, сотрудники магазина опубликовали видео с агрессивным молодым человеком. Он представился сыном женщины, которая делала пост про оскорбления, попросил продавца «выйти и поговорить», ведь тот «хамил женщине».

Когда молодой человек увидел камеру, он выбил ее из рук продавца. На протяжении минуты телефон пролежал на полу, но запись продолжалась. Было слышно, что сотрудники магазина собрались вызвать полицию, потому что во время потасовки покупатель «сломал компьютер».

«Нам досадно, что в нашем автомагазине нет аудиофиксации, только видео. Доказать факт агрессивного поведения покупательницы мы, к нашему великому сожалению, не можем. Но вот продолжение конфликта», — подписали сотрудники видео.

По данным пресс-службы УМВД, 30 января поступало сообщение о конфликте между молодым человеком и продавцом. Проводится проверка.