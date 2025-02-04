В рязанской школе прокомментировали ситуацию с нападением на женщину
На данный момент все лица установлены, и правоохранительные органы уже проводят проверку обстоятельств произошедшего.
В рязанской школе прокомментировали ситуацию с нападением на женщину. Об этом сообщили в группе учреждения.
Администрация подтвердила, что инцидент случился на территории школы № 2 в Ряжске.
На данный момент все лица установлены, и правоохранительные органы уже проводят проверку обстоятельств произошедшего.
Участники ситуации попали на территорию школы в момент подвоза продуктов. Отметим, что доступ туда в любое другое время строго ограничен для обеспечения безопасности учеников и сотрудников.
Напомним, ранее очевидцы сообщили, что женщину силой затащили в машину около школы в Ряжске.