В Рязанской области женщину осудят за ложный донос

Органами предварительного расследования установлено, что женщина поссорилась со знакомым из-за ревности. После она обратилась в полицию с заявлением о причинении ей телесных повреждений, повреждении имущества и угрозе убийством.

Жительницу Шиловского района осудят за ложный донос. Об этом 4 февраля сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Органами предварительного расследования установлено, что женщина поссорилась со знакомым из-за ревности. После она обратилась в полицию с заявлением о причинении ей телесных повреждений, повреждении имущества и угрозе убийством.

Несмотря на предупреждение об уголовной ответственности, обвиняемая обвинила мужчину в совершении трех преступлений, при этом никаких противоправных действий он не совершал, — говорится в сообщении.

Местная жительница обвиняется по части 1 статьи 306 УК РФ (заведомо ложный донос о совершенном преступлении). Уголовное дело направлено в Шиловский районный суд.