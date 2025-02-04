В Рязанской области мужчину осудили за хранение наркотиков

В июне 2024 года подсудимый сорвал с кустов дикорастущей конопли стебли и листья. Их мужчина незаконно хранил дома.

В Рязанской области мужчину осудили за хранение наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры во вторник, 4 февраля.

В судебном заседании установлено, что в июне 2024 года в деревне Первушкино Клепиковского района подсудимый сорвал с кустов дикорастущей конопли стебли и листья. Их мужчина незаконно хранил дома.

В июле 2024 года сотрудники полиции изъяли у подсудимого изготовленную из растений конопли марихуану массой более семи граммов.

Суд назначил мужчине наказание в виде штрафа в размере 25 тысяч рублей.