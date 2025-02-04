В Рязани задержали подозреваемого в краже из супермаркета. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по региону.
В полицию обратилась работница торговой точки и сообщила о пропаже нескольких пачек сливочного масла. Сотрудники проверили материалы системы охраны и увидели момент хищения товара из холодильника. Ущерб составил более 3 тысяч рублей.
Оперативники составили ориентировку на злоумышленника и разослали полицейским нарядам.
Через некоторое время снова обратилась работница супермаркета и рассказала, что мужчина, похожий на злоумышленника, зашел в магазин. На место прибыл наряд ППС.
Патрульные задержали 30-летнего вора в ближайших дворах.
По предварительной информации, рязанец выпил и захотел украсть что-то из супермаркета. Спрятав в одежде несколько пачек сливочного масла, мужчина вышел из магазина. Позже он планировал сбыть продукцию через интернет. Позже он решил повторить свой опыт и был задержан.
Возбуждено уголовное дело.