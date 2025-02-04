В Рязани выделили 7 миллионов рублей на валку и обрезку аварийных деревьев
Работу с аварийными деревьями выполнят до 1 июля 2025 года.
На валку и обрезку аварийных деревьев в Рязани выделили 7 миллионов рублей. Соответствующий тендер разместили на госзакупках.
Согласно требованиям в документах, подрядчик должен при валке деревьев делать срез на уровне почвы и не оставлять мусор на дорогах и тротуарах после завершения работ.
Места проведения обрезки и валки оградят и установят дорожные знаки. Названия улиц в документах не указаны.
Работу с аварийными деревьями выполнят до 1 июля 2025 года.
Заказчиком выступило управление энергетики и ЖКХ горадминистрации.
Напомним, ранее рязанцы возмутились спилом деревьев в ЦПКиО.