Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 04
Срд, 05
Чтв, 06
ЦБ USD 98.53 -1.41 05/02
ЦБ EUR 102.69 0.2 05/02
Нал. USD 100.50 / 100.00 04/02 17:55
Нал. EUR 105.00 / 105.00 04/02 17:55
Новости
Итоги года New
Публикации
Таро, натальная карта и обряд на успех. Как получить эзотерические усл...
Журналист РЗН. инфо решила обратиться к эзотерикам в Ря...
5 часов назад
573
Рязанская компания «Брикус» победила в конкурсе производителя строймат...
Рязанский экстерьер центр «Брикус» одержал победу во вс...
Вчера 17:04
2 015
Об идиотизме чиновников, протестных настроениях и SHAMANе. Как прошла...
Из серьезных тем на встрече затронули: буллинг в школах...
29 января 18:04
12 281
Что ждет людей в 2025 году? Прогнозы экспертов и планы властей
Редакция РЗН. Инфо изучила, какие прогнозы делали экспе...
8 января 18:59
46 700
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
Интервью с Павлом Малковым
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
В Рязани открылись две новые аптеки сети «Самая скорая помощь»
Две новые аптеки открылись по адресам: Солотчинское шоссе, дом 2 и улица Новоселов, дом 21А. Первая из них работает круглосуточно.

В Рязани открылись две новые аптеки сети «Самая скорая помощь». Об этом сообщила пресс-служба «Зеленого сада».

Две новые аптеки открылись по адресам: Солотчинское шоссе, дом 2 и улица Новоселов, дом 21А. Первая из них работает круглосуточно.

На данный момент в Рязани открыты 12 филиалов, которые работают во всех районах города: от Приокского до Песочни.

В аптеке «Самая скорая помощь» представлено более 100 000 товаров, включая лекарства, медицинскую технику, товары для мам и детей, лечебную косметику.

Ассортимент постоянно расширяется, чтобы соответствовать потребностям покупателей.

Опытные фармацевты готовы дать подробную консультацию или ответить на вопросы по телефону: +7 (4912) 777-770 в круглосуточном режиме.

Во всех аптеках сети «Самая скорая помощь» действует скидка 5% для жильцов домов ГК «Зеленый сад» и для сотрудников строительной компании. Найти ближайшую аптеку можно на сайте.