В Рязани открылись две новые аптеки сети «Самая скорая помощь»

Две новые аптеки открылись по адресам: Солотчинское шоссе, дом 2 и улица Новоселов, дом 21А. Первая из них работает круглосуточно.

В Рязани открылись две новые аптеки сети «Самая скорая помощь». Об этом сообщила пресс-служба «Зеленого сада».

Две новые аптеки открылись по адресам: Солотчинское шоссе, дом 2 и улица Новоселов, дом 21А. Первая из них работает круглосуточно.

На данный момент в Рязани открыты 12 филиалов, которые работают во всех районах города: от Приокского до Песочни.

В аптеке «Самая скорая помощь» представлено более 100 000 товаров, включая лекарства, медицинскую технику, товары для мам и детей, лечебную косметику.

Ассортимент постоянно расширяется, чтобы соответствовать потребностям покупателей.

Опытные фармацевты готовы дать подробную консультацию или ответить на вопросы по телефону: +7 (4912) 777-770 в круглосуточном режиме.