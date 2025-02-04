В Рязани осудили мужчину за угон автомобиля

Ему назначили наказание в виде пяти с половиной лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Также удовлетворен иск потерпевшего о взыскании с подсудимого стоимости похищенного имущества на сумму более двух млн рублей.

В Рязани осудили мужчину за угон автомобиля. Об этом во вторник, 4 февраля, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Установлено, что в марте 2023 года 57-летний подсудимый через сайт объявлений связался с продавцом «Вольво», зарегистрированным в городе Рязани. Потенциальный покупатель прибыл на место для предварительного осмотра. Он незаментно подменил ключ от автомобиля, сказал, что должен обдумать покупку и вернулся в гаражный бокс один. С помощью украденного ключа взломал замок гаража, запустил двигатель машины и уехал.

Затем фигурант разобрал транспортное средство на запчасти и продал их.

Злоумышленника признали виновным по п. «б» ч. 4 ст. 159 УК РФ (хищение чужого имущества в особо крупном размере с незаконным проникновением в помещение).

Мужчина признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде пяти с половиной лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Также удовлетворен иск потерпевшего о взыскании с подсудимого стоимости похищенного имущества на сумму более двух млн рублей.