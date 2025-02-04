В России с 5 февраля заработает режим высылки для мигрантов

Такой иностранец подлежит включению в реестр контролируемых лиц до его выдворения.

В России с 5 февраля заработает режим высылки для мигрантов. Об этом сообщает УМВД РФ.

Отмечается, что с завтрашнего дня к иностранным гражданам, незаконно находящимся на территории России, будет применяться режим высылки, устанавливающий ограничения отдельных прав и свобод, а также иные меры федерального государственного контроля в сфере миграции.

Мигрант подлежит включению в реестр контролируемых лиц до его выдворения.