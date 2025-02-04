В полиции сообщили о погибших в ДТП на трассе под Рязанью

Авария произошла 3 февраля на 404-м километре автодороги М5 «Урал» в Сасовском округе.

В полиции сообщили о погибших в ДТП на трассе под Рязанью. Подробности трагедии публикует региональное УМВД.

Авария произошла 3 февраля на 404-м километре автодороги М5 «Урал» в Сасовском округе. 48-летний житель Тольятти, управляя грузовым автомобилем Dongfeng, не справился с управлением и столкнулся с грузовиком Scania под управлением 60-летнего жителя Ульяновска.

Оба водителя скончались на месте происшествия.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее появилось видео с места.