В полиции сообщили о погибших в ДТП на трассе под Рязанью
Авария произошла 3 февраля на 404-м километре автодороги М5 «Урал» в Сасовском округе.
В полиции сообщили о погибших в ДТП на трассе под Рязанью. Подробности трагедии публикует региональное УМВД.
Авария произошла 3 февраля на 404-м километре автодороги М5 «Урал» в Сасовском округе. 48-летний житель Тольятти, управляя грузовым автомобилем Dongfeng, не справился с управлением и столкнулся с грузовиком Scania под управлением 60-летнего жителя Ульяновска.
Оба водителя скончались на месте происшествия.
По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Ранее появилось видео с места.