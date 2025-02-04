В Новосибирской области в результате ДТП погибли пять человек

В Новосибирской области в результате ДТП погибли пять человек, еще трое получили травмы. Об этом пишет «Life» со ссылкой на пресс-службу местного ГУ МВД.

Трагедия случилась около села Усть-Тарка на дороге в сторону Татарска. Там столкнулись автомобили «Mazda 3» и ВАЗ-2107.

«Предварительно установлено, что около 12:00 на шестом километре автодороги, между населенными пунктами Усть-Тарка и Богословка произошло столкновение автомобилей „Мазда“ и „Ваз“. В результате ДТП пять человек погибли и трое пострадали», — прокомментировали в ведомстве.

На месте работали сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Прокуратура организовала проверку.