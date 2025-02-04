В Минобороны отчитались об обстановке в зоне СВО на 4 февраля

За сутки ВС РФ поразили инфраструктуру военных аэродромов, цеха производства, места хранения и подготовки к запуску БПЛА, склады боеприпасов и горюче-смазочные материалы ВСУ, а также скопления живой силы и техники противника в 149-ти районах.

В Минобороны отчитались об обстановке в зоне СВО на 4 февраля. Ежедневная сводка появилась в официальном Telegram-канале ведомства.

За сутки ВС РФ поразили инфраструктуру военных аэродромов, цеха производства, места хранения и подготовки к запуску БПЛА, склады боеприпасов и горюче-смазочные материалы ВСУ, а также скопления живой силы и техники противника в 149-ти районах.

Потери украинских войск за сутки составили до 1265 человек.