В Минобороны отчитались об обстановке в Курской области на 4 февраля

За сутки Украина потеряла до 345 военнослужащих. Уничтожены два танка ВСУ, бронетранспортер, 27 боевых бронемашин, зенитный пушечно-ракетный комплекс ПВО «Тунгуска».

В Минобороны отчитались об обстановке в Курской области на 4 февраля. Соответствующая информация размещена в соцсетях министерства.

В публикации сказано, что за сутки Украина потеряла до 345 военнослужащих.

Кроме того, уничтожены два танка ВСУ, бронетранспортер, 27 боевых бронемашин, зенитный пушечно-ракетный комплекс ПВО «Тунгуска», 24 автомобиля, четыре орудия полевой артиллерии и два миномета.