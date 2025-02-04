В Минцифры сообщили, когда закончится прием заявлений от айтишников на отсрочку

Работодатели смогут видеть заявления своих сотрудников в личном кабинете, после чего необходимо проверить и подтвердить данные.

В Минцифры сообщили, когда закончится прием заявлений от айтишников на отсрочку. Об этом пишет RT cо ссылкой на ведомство.

Прием заявлений от сотрудников IT-компаний на отсрочку от срочной службы со всей России, за исключением Крайнего Севера, завершится в 23:59 по мск 5 февраля.

Работодатели смогут видеть заявления своих сотрудников в личном кабинете, после чего необходимо проверить и подтвердить данные.

Если сотрудник не подаст заявку самостоятельно, компания имеет возможность сделать это от его имени при условии соответствия необходимым критериям.

До 28 февраля Минцифры передаст списки в Министерство обороны РФ.