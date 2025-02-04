В Минцифры сообщили, когда закончится прием заявлений от айтишников на отсрочку
Работодатели смогут видеть заявления своих сотрудников в личном кабинете, после чего необходимо проверить и подтвердить данные.
В Минцифры сообщили, когда закончится прием заявлений от айтишников на отсрочку. Об этом пишет RT cо ссылкой на ведомство.
Прием заявлений от сотрудников IT-компаний на отсрочку от срочной службы со всей России, за исключением Крайнего Севера, завершится в 23:59 по мск 5 февраля.
Работодатели смогут видеть заявления своих сотрудников в личном кабинете, после чего необходимо проверить и подтвердить данные.
Если сотрудник не подаст заявку самостоятельно, компания имеет возможность сделать это от его имени при условии соответствия необходимым критериям.
До 28 февраля Минцифры передаст списки в Министерство обороны РФ.