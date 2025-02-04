В Германии признали преимущество РФ в конфликте на Украине

Генинспектор ВС ФРГ Бройер признал, что Россия имеет преимущество в конфликте на Украине.

Генеральный инспектор Бундесвера (Вооруженные силы ФРГ) Карстен Бройер в эфире телеканалов RTL и NTV признал преимущество РФ в конфликте на Украине. Об этом сообщило ТАСС во вторник, 4 февраля.

«То, что я вижу на Украине, а именно в военном отношении на Украине, — это преимущество на стороне России. Я не говорю ничего нового», — заявил Бройер, отвечая на вопрос, считает ли он, что президент США Дональд Трамп может завершить конфликт на Украине в краткосрочной перспективе.