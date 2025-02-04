В Германии оценили положение ВСУ

Генеральный инспектор бундесвера (ВС Германии) Карстен Бройер назвал его «критическим».

В Германии оценили положение ВСУ. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на генерального инспектора бундесвера (ВС Германии) Карстена Бройера.

По его словам, украинская армия находится в «критическом» положении и подвергается все большему давлению со стороны ВС России.

«Украина испытывает все большее давление, поскольку Россия, по-видимому, может бесконечно перебрасывать военную технику и личный состав», — сказал он.

Бройер обратил внимание на медленное, но стабильное продвижение российских войск, в том числе в важные для Киева районы.