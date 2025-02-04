Стало известно количество ветеранов Великой отечественной в Рязанской области

По данным регионального министерства труда и соцзащиты населения, в Рязанской области проживает 84 участника Великой Отечественной войны.

Стало известно количество ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в Рязанской области. Информация появилась под постами губернатора региона Павла Малкова.

Отвечая на вопрос рязанца о количестве ветеранов, региональное министерство труда и соцзащиты населения написало, что в Рязанской области проживает 84 участника Великой Отечественной войны.

Напомним, в январе депутаты гордумы проголосовали за решение о присвоении рязанским ветеранам Великой Отечественной войны звания «Почетный гражданин города Рязани».

«Это знак нашей благодарности ветеранам, отстоявшим свободу и независимость своей страны, Каждый из них — пример стойкости и любви к Родине», — отмечала глава Рязгордумы Татьяна Панфилова.