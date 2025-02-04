Скончался член Союза архитекторов Рязанской области Леонид Воронин

Мужчина скончался после продолжительной болезни. Ему было 78 лет.

Скончался член Союза архитекторов Рязанской области Леонид Воронин. Об этом сообщили в паблике «Архитекторы Рязани» Вконтакте.

Мужчина скончался после продолжительной болезни. Ему было 78 лет. С 1993 года Воронин возглавлял департамент градостроительства и архитектуры Рязани, с 1996 года — управления архитектуры и градостроительства области.

Прощание с погибшим состоится во вторник, 4 февраля, в Церкви иконы Божией Матери (Скорбященский проезд, дом № 1) в 10:30.