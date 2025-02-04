С начала века в России инфляция превысила 700%

За это время курс доллара вырос в 3,4 раза (с 29 до 98 рублей), цены на жилье — в 16 раз, а пачка сигарет подорожала в 27 раз.

С начала века в России инфляция превысила 700%. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на Росстат.

При этом средние темпы составили 9,1% в год.

За это время курс доллара вырос в 3,4 раза (с 29 до 98 рублей), цены на жилье — в 16 раз, а пачка сигарет подорожала в 27 раз.

Доходы россиян не обогнали рост цен на отдельные товары, но оказались выше, чем общий уровень инфляции.