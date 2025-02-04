Рязанскому ветерану вручили медаль к юбилею Победы

Дмитрий Алексеевич Черничкин ушел на фронт добровольцем в 17 лет. Он воевал рядовым в составе 1-го Украинского фронта. Участвовал в освобождении Украины, Польши, Чехословакии, Венгрии, Австрии. Принимал участие в битве за Берлин. После демобилизации вернулся в Рязанскую область.

Член Совета Федерации России Игорь Мурог и глава муниципального образования, председатель Рязанской гордумы Татьяна Панфилова навестили ветерана Великой Отечественной войны, почетного гражданина Рязани Дмитрия Алексеевича Черничкина и вручили ему медаль «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».

«Дмитрий Алексеевич — это один из примеров русского духа и характера, мужества и стойкости советского солдата. Мы искренне благодарны нашим ветеранам за ратные подвиги и самоотверженный труд на благо нашей родины», — сказала Татьяна Панфилова.

Дмитрий Черничкин ушел на фронт добровольцем в 17 лет. Он воевал рядовым в составе 1-го Украинского фронта. Участвовал в освобождении Украины, Польши, Чехословакии, Венгрии, Австрии. Принимал участие в битве за Берлин. После демобилизации вернулся в Рязанскую область.

В 1963 году Дмитрий Алексеевич был назначен на должность заместителя председателя колхоза «Путь к коммунизму» в Скопинском районе, а в 1966 году возглавил его. Вырастил и воспитал троих сыновей. С 2001 года после переезда в Рязань он принимает активное участие в ветеранском движении.

Награжден орденом Отечественной войны 2-ой степени, медалями «За победу над Германией», «За взятие Берлина», «За освобождение Украины».

2 сентября 2024 года Владимир Путин утвердил указ об учреждении юбилейной медали «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».