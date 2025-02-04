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Рязанский драмтеатр предупредил зрителей об изменении в репертуаре
Они связаны с болезнью артистки.

Рязанский драмтеатр предупредил зрителей об изменении в репертуаре. Об этом сообщила пресс-служба театра.

Отмечается, что из-за болезни артистки 6 февраля отменен спектакль «Утиная охота». Деньги за билеты, купленные через сайт, вернутся автоматически. В других случаях необходимо обратиться в места приобретения в течение семи дней с даты спектакля.

Также 7 февраля спектакль «Женитьба» заменен на спектакль «Доходное место». 9 февраля спектакль «Мы не одни, дорогая» заменен на спектакль «Джек». Все приобретенные билеты действительны, однако есть возможность их возврата в течение недели с даты спектакля.

«Так как спектакль „Мы не одни, дорогая“ выводится из репертуара театра, мы обязательно сообщим о новой дате прощания со спектаклем», — добавили представители театра.