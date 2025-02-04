Рязанские студенты поучаствуют в разработке фирменного стиля Спас-Клепиков
Учащимся на творческом практикуме предложили создать узнаваемый визуальный язык города Спас-Клепики, его достопримечательных объектов и ремесел.
Студентам Рязанского художественного училища предложили принять участие в разработке фирменного стиля Спас-Клепиков. Об этом сообщило региональное министерство культуры.
Учащимся на творческом практикуме предложили создать узнаваемый визуальный язык города Спас-Клепики, его достопримечательных объектов и ремесел.