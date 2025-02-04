Рязанцы возмутились строительным мусором около ремонтируемого перехода у «Барса»
«Неужели сразу нельзя весь строительный мусор загружать в контейнеры и вывозить!» — написали в посте.
Рязанцы возмутились строительным мусором, который остается после реконструкции перехода около ТРЦ «Барс на Московском». Пост об этом появился в соцсетях 4 февраля.
«Неужели сразу нельзя весь строительный мусор загружать в контейнеры и вывозить!» — написали в посте.
Напомним, ремонт в переходе начался 18 января. Позже появились фото с места реконструкции.