Рязанцев предупредили о фейковых мониторинговых каналах

Отмечается, что с данных каналов массово рассылают предложения подписаться на платной основе.

Рязанцев предупредили о фейковых мониторинговых каналах. Об этом сообщила опергруппа региона.

«Обращаем внимание граждан, что в телеграм-каналах появилось большое количество ресурсов, пытающихся представить себя официальными. Используются ключевые слова „мониторинговый, радар, локатор и тд“. На автарках размещаются изображения символов государственной власти в том или ином виде», — написали в посте.

Отмечается, что с данных каналов массово рассылают предложения подписаться на платной основе.