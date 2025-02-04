Рязанцам рассказали о погоде на 5 февраля
В области будет облачно. Временами ожидается снег. На дорогах местами прогнозируют гололедицу. Ветер будет до 12 метров в секунду.
Рязанцам рассказали о погоде на 5 февраля. Соответствующую информацию разместила пресс-служба регионального ГУ МЧС.
В области будет облачно. Временами ожидается снег. На дорогах местами прогнозируют гололедицу. Ветер будет северо-восточный, восточный, до 12 метров в секунду.
Температура воздуха ночью составит -6, -1°С, днем — -3, +2°С.