Россиянам назвали условия для получения пенсии 110 тысяч рублей

Для этого необходимо накопить 639 пенсионных баллов, что маловероятно, поскольку за один год стажа можно получить максимум 10 баллов при заработной плате в 230 тысяч рублей.

Россиянам назвали условия для получения пенсии 110 тысяч рублей. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на депутата Мособлдумы, главу Союза пенсионеров Московской области Анатолия Никитина.

«После завершения официальной трудовой деятельности человек хочет сохранить тот же уровень жизни и дохода. В 2024 году опрошенные называли достойной пенсией сумму в 110 тысяч рублей. Чтобы получать такую страховую пенсию, за весь трудовой путь нужно набрать 639 баллов. Достичь этой цифры маловероятно, потому что за один год стажа можно получить максимум 10 баллов при заработной плате в 230 тысяч рублей», — отметил депутат.

По его мнению, в 2025 году пенсии должны быть не менее 40% от средней заработной платы в регионе и минимум 38 000 рублей. При этом индексация должна ежегодно соответствовать реальной инфляции.

Никитин добавил, что базовые потребности пенсионеров не отличаются от трудоспособного населения, поэтому средний прожиточный минимум должен быть одинаковым для всех.

С 2025 года для получения страховой пенсии по старости нужно накопить 15 лет стажа и 30 пенсионных баллов.