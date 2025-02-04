Reuters: США снова начали поставлять оружие Украине

Поставки возобновили в прошлые выходные.

После небольшой паузы в январе США стали поставлять оружие ВСУ. Об этом сообщило агентство Reuters, сообщил РЕН ТВ во вторник, 4 февраля.

Как указано в публикации, поставки возобновили в прошлые выходные. Агентство добавило, что США изначально рассматривали возможность полного прекращения поставок оружия ВСУ.

Отмечается, что в администрации американского президента Дональда Трампа идут споры относительно объемов таких передач из арсеналов Соединенных Штатов.